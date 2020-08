Montervino: "Al Napoli non serve rifondare ma capire qual è la dimensione"

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "C'è da fare qualche cessione importante, sono convinto che alla fine avverrà. Dooo qualche cessioni ci potrà essere un mercato diverso in fase di acquisizione. Ritiro? Si sta vivendo ancora una situazione emergenza a cui bisogna adattarsi, è una difficoltà non solo di Gattuso ma di tutti. Chi avrà meno possibilità di acquistare in futuro, avrà la possibilità di fare meglio e lavorare con una squadra già completa. Non è che il Napoli si deve rifondare ma dimensionare, capire qual è la sua dimensione, se si vuole stare tra le prime quattro allora c'è bisogno di qualcosina. Se non si dovesse fare un mercato di un certo tipo allora si parlerà di un campionato diverso, ma di base il Napoli già è molto forte".