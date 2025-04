Montervino bacchetta Billing: "Fa una cosa che non riesco ad accettare"

L'ex calciatore e oggi opinionista Francesco Montervino, intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì', si è soffermato ad analizzare un calciatore del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Billing ha fatto una cavolata di quelle clamorose, però è un giocatore che mi piace da impazzire e secondo me può fare molto di più.

Un giocatore che ha quella struttura là è difficile che abbia questa mobilità. È un giocatore con una mobilità molto importante nonostante la struttura e peraltro trovarlo anche di piede mancino - anche discreto perché quando palleggia non è male - è difficile. Una cosa che onestamente non riesco proprio ad accettare in lui è che non prende la palla di testa, non ne prende una! Contro il Milan ci sono stati tre-quattro rinvii di Meret e delle palle buttate su e lui doveva andare a prenderla, la squadra ha bisogno della tua sostanza in quel momento”.