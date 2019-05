Montervino: "Di Lorenzo ha fatto una grande stagione ed aveva un mercato importante"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli: "Non facciamolo passare per un fenomeno, ma è un ottimo giocatore. Quando facevo il ds mi piaceva tantissimo, l'ho inseguito tanto e non l'ho preso perché infatti sta facendo carriera. Il ragazzo ha fatto una grande stagione, si è ritagliato un mercato importante ed ha ancora potenzialità pure se ha 26 anni. E' nel pieno della sua maturità e può far bene a Napoli".