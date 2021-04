Montervino: "Napoli, potevi fare di più. Gattuso? Colpe non solo sue"

L'ex calciatore Francesco Montervino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della stagione del Napoli: "E' vero che Mertens e Osimhen sono mancati poche volte insieme, ma anche le altre volte non erano al massimo per affrontare una partita. Gattuso qualche errore lo ha commesso, non mi è piaciuta per esempio la comunicazione, l'essere troppo duro con se stesso e magari serviva catechizzare meglio i giocatori, responsabilizzarli. Questa squadra con tutti gli effettivi poteva fare molto di più. Le colpe Gattuso ce le ha ma forse le colpe sono ben altre".