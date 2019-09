Montervino: "San Paolo semivuoto? Il Napoli ha abituato troppo bene i tifosi, chiedono sempre di più"

A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Ultim'ora è intervenuto Francesco Montervino, ex azzurro: "E' un paradosso non riempire lo stadio. Il Napoli ha bruciato le tappe in brevissimo tempo e ha fatto abituare il tifoso così velocemente che ora vuole sempre di più.



San Siro pieno per MIlan-Brescia? Il Milan ha l'obiettivo di raggiungere la Champions e il tifoso milanista vuole nel suo piccolo dare una mano a raggiungerlo. Il Napoli per contrastare la Juventus deve avere l'appoggio della gente. Credo che in città si abbia la sensazione che anche quest'anno sia una stagione non vincente



Il giocatore lo sente davvero il pubblico come dodicesimo uomo in campo? Il tifoso del Napoli lo senti forte quando ti aiuta ma soprattutto quando ti bastona.



Quali sono i motivi di un San Paolo non più pieno? E' chiaro che ci sia un concorso di colpe nel mancato arrivo della gente allo stadio. Credo che tanto sia dettato dal discorso economico anche se Il tifoso malato fa anche i debiti per vedere il Napoli



Cosa ti è piaciuto delle prime due giornate del Napoli? Mi è piaciuta l'internalizzazione della squadra. Si deve migliorare cercando di non fare più errori individuali come quelli di Koulibaly nelle prime due giornate".