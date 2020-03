Monti: "Non ci sono alternative alla porte chiuse. Serve linea uguale per tutti"

Il giornalista Gianluca Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al delicato momento del calcio italiano: "Il calcio mi sembra un poco più avanti rispetto a qualche giorno fa perché l’ipotesi di giocare a porte chiuse sta prendendo piedi e non vedo altra soluzione. Diventerebbe difficile calendarizzare tutto se le partite fossero rinviate. Non vedo alternative perché altri rinvii porterebbero all’accavallamento di più competizioni, compresi gli Europei e le Olimpiadi di Tokyo.

"Probabilmente le porte chiuse sarebbero potute servire anche in precedenza. La cosa necessaria era una linea guida uguale per tutti, sia per Serie A, che Serie B che Lega Pro. L’uniformità. Con i rinvii si prevede lo slittamento di una sola giornata di campionato".