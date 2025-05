Monza, Galliani sicuro: "Le prime 4-5 squadre di Serie A cambieranno allenatore"

Adriano Galliani, amministratore delegato e vicepresidente vicario del Monza, ha parlato ai microfoni Sky Sport a margine dell'evento di presentazione dei 100 candidati al Golden Boy da Solomeo, in provincia di Perugia: "Abbiamo parlato del calcio e di quanto sia cambiato, di tutto ciò che è successo. In questo posto meraviglioso che Brunello Cucinelli ha portato a nuova vita, ce ne vorrebbero tanti di imprenditori come lui".

Caos allenatori. Che idea si è fatto?

"Questo momento gira così, tanti sono a scadenza e ci sono pure sirene dall'estero. Cominciato il risiko degli allenatori, le prime 4-5 squadre cambieranno".

Voi state valutando qualcuno?

"La notizia è che non abbiamo ancora deciso, ma è molto probabile che arrivi un nuovo allenatore. Voglio molto bene ad Alessandro Nesta e non ho nulla da rimproverare, ma è normale cambiare quando retrocedi e credo lo faremo, nel rispetto e nell'amicizia con lui. Parliamo con qualche allenatore, entro pochi giorni arriveranno novità".

Allegri al Milan, la voce c'è. E lei sa già cosa vuol dire...

"Avete la fortuna di avere il presidente del Milan qui, chiedete a lui".

Paolo Scaroni è stato così avvicinato dall'inviato dell'emittente, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Il club rossonero prosegue dunque la ricerca del nuovo allenatore, con Conceicao di fatto separato in casa.