Morabito: "Sancho operazione fattibile, ma lo scoglio è la valutazione dello United"

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’agente Vincenzo Morabito: "Sancho? Il Manchester United dovrà ridurre le pretese poiché 25 milioni non si possono spendere per un giocatore che ha un anno di contratto e che guadagna 18 milioni. L’allenatore dei Red Devils ha detto chiaramente a tutti che non vuole né Sancho né Rashford al ritiro. Il Napoli può aspettare per liberarsi delle economie e dei soldi che deve passare al Manchester United per arrivare al giocatore.

L’operazione è fattibile, ma bisogna vedere quanto terrà duro il Manchester United poiché Sancho è un giocatore davvero buono e al Chelsea ha fatto davvero bene. Il Napoli ha dimostrato con Kevin De Bruyne di poter affondare il colpo, ma bisognerà vedere quali saranno le mosse del Manchester United. Sancho è un giocatore che ha mercato, anche se non ha grande feeling con Amorim. L’anno scorso Giuntoli lo voleva portare alla Juventus ma poi non si fece nulla. Kean rimarrà alla Fiorentina per un altro anno e si legge dal fatto che Dzeko ha il suo stesso procuratore e arriva a 39 anni alla Fiorentina.

Ndoye con Sancho non è un’idea praticabile per il Napoli. Io prenderei più Sancho che Ndoye a dir la verità. 35 milioni è una valutazione eccessiva per Ndoye e le alternative ce ne sono tante, tra cui anche Ademola Lookman ma attenzione, guardate quello che succederà ai giocatori dell’Atalanta portati in alto da Gian Piero Gasperini!".