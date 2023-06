Morte Berlusconi, Fede scoppia a piangere a KKN: “Sono sconvolto, era un fratello”

Emilio Fede, giornalista ed amico di Silvio Berlusconi, ha rilasciato una breve intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Emilio Fede, giornalista ed amico di Silvio Berlusconi, ha rilasciato una breve intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La perdita di Berlusconi per me è come la perdita di un fratello. Ci siamo voluti bene, ci siamo rispettati e perdo l’ascia importante della mia vita umana e professionale. Non ho nemmeno più mia moglie, io solitamente non intervengo in certe telefonate e lo faccio per voi e per i napoletani. Gli ho voluto, gli vorrò sempre bene. Lui era molto legato a Napoli che è una città che amo. Sono veramente sconvolto (scoppia a piangere e posa il telefono ndr.)”.