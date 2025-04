Moser: “Ero in Trentino al ritiro del Napoli, ma per lo Scudetto tifo Inter. Sarà una volata"

vedi letture

Nella splendida cornice del Real Borgo di San Leucio in provincia di Caserta si è tenuta la presentazione del 57esimo Giro della Campania e dell’Evento Caserta Race. Il 57°Giro di Campania “Coppa Zinzi” si terrà il 5-7 giugno con evento Caserta Race Tour 7-8 giugno. Presente il grande campione di ciclismo Francesco Moser, che ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Qui è un posto molto bello che sovrasta la Reggia di Caserta che racconta la storia di questo.

Inter-Napoli? Siamo vicini alla resa dei conti, sono stato anche al ritiro del Napoli questa estate su in Trentino e ci vado ogni volta che posso. Ma io sono interista quindi tiferò per la mia squadra, ora sono pari e vedremo come andrà anche perché il calcio è sempre imprevedibile. Mancano ancora poche giornate, sarà una vera e propria volata finale. Da interista ovviamente spero che vinca l’Inter“.