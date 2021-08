Mourinho: "Trabzonspor più esperto, vedi la storia di Hamsik e degli altri"

Intervistato dai canali ufficiali della Roma in vista della gara di questa sera contro il Trabzonspor, José Mourinho ha parlato così dell'impegno ai preliminari di Conference League dei suoi giallorossi: "Il lavoro principale si fa in campo. Non voglio giocare la partita pensando che sia il primo tempo di due partite da 90 minuti. Voglio giocare questa partita come una partita secca, andare in trasferta e giocare come sappiamo noi. Se non vinceremo sarà perché l'avversario sarà stato meglio di noi, ma la mentalità sarà sempre la stessa: veniamo qui per vincere"

Come vede il Trabzonspor?

"Il Trazbonspor è una squadra più esperta di noi, vedi la storia dei giocatori... Giocare in casa per loro è diverso, sarà la terza volta che avranno lo stadio pieno di tifosi, però anche il nostro precampionato è stato positivo. Ci mancherà un pochettino di intensità competitiva, ma siamo organizzati, sappiamo come giocare, abbiamo un piano di gioco per la partita. I ragazzi sono preparati, io sono tranquillo".

Sceglie la formazione qualche ora prima?

"L'ho già scelta 3-4 giorni prima e poi abbiamo lavorato su questo".

Non c'è più la regola dei gol in trasferta...

"La cosa ovvia è che ci saranno più extra-time, magari questo fa un po' più di giustizia, ma non lo so per lo spettacolo. Per noi non cambia niente perché non mi interessa giocare in casa o meno: con questo tipo di approccio che vogliamo, andiamo lì per voler vincere".