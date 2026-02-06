Nainggolan: "Oggi potrei valere 150mln. La Juve da Dani Alves a Holm..."

Ai microfoni di Radio Manà Manà è intervenuto Radja Nainggolan. Queste le sue parole iniziando dal possibile ritorno di Totti nella Roma: "Parlo da suo amico e da persona neutrale. So che se si parla di Roma si parla di Totti. Sono stato all'Inter e li c'era Zanetti vicepresidente, perché Totti non lo può fare? Con Totti ricresce il brand Roma, sarebbe interessante. Poi è un uomo di calcio, attaccato a Roma, non capisco perché non dovrebbe funzionare".

Nainggolan in questa Serie A può giocare ancora?

"Qualitativamente sì, perché il livello è basso (ride, ndr). Prendendo la Roma di oggi, quale giocatore attuale avrebbe giocato ai tempi nostri? Non per attaccare i romanisti attuali, ma il livello generale è questo. Per dire, Holm è andato alla Juve e all'epoca c'era Dani Alves.

Questa è la qualità di oggi. Se Koné oggi vale 60 milioni io quanto valevo? 150".