Fontana: "Se è vera questa notizia, allora il Napoli sta già alzando asticella"

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Gaetano Fontana, ex Napoli: “Adesso che gli impegni sono ridotti, il Napoli non può essere tagliato fuori dalla lotta scudetto. Quando al Napoli torneranno gli infortunati, se la potrà giocare con chiunque quindi bisogna tenere il passo. Un’annata del genere può succedere, ma fa parte del percorso di crescita del club. Che si parli ad esempio del rinnovo di McTominay è un passo verso un futuro radioso perchè il Napoli sta alzando l’asticella.

L’Inter è abituata allo stress, riesce a sostenere tutti questi impegni anche perchè la rosa è ampia. Ma, non c’è nulla di scontato nella vita e nel calcio per cui il Napoli deve restare lì e magari approfittare degli inciampi delle altre, se ce ne saranno. I giovani l’esperienza la fanno sul campo, in Italia c’è bisogno di creare un collante serio tra prima squadra e settore giovanile e iniziare un’istruzione che sia funzionale. Il Napoli investe poco sul settore giovanile, non c’è programmazione. E non sto dando alcuna colpa alla società, ma a volte capitano emergenze e non sai dove metterci mano per soddisfare le esigenze della prima squadra".