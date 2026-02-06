Anellucci: "Lang superiore ai nuovi arrivati, ma è stato fatto fuori"

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA.

Qual è il suo parere sui due nuovi arrivi del Napoli, Alisson Santos e Giovane?

“Alisson e Giovane non spostano gli equilibri, anzi, Lang era superiore ma è stato fatto fuori da Conte. Io credo che anche il Napoli non abbia fatto una vera campagna di rinforzamento. Anzi, soprattutto con l’uscita di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli ha perso molto. Questo è un mio pensiero tecnico. Poi abbiamo capito che il rapporto tra Kvaratskhelia e l’allenatore non è mai esistito davvero. Però, se hai un giocatore come lui in rosa, devi metterlo nelle condizioni migliori, perché è uno di quelli che sposta gli equilibri. Quelli che sono entrati, invece, sono tutti punti interrogativi. Alisson è giovane, non sposta gli equilibri. Anzi, probabilmente c’era qualcuno che poteva spostarli, ma è stato fatto fuori per volere del mister".

Con il rientro di Anguissa, come vede Scott McTominay esterno sinistro in una posizione più avanzata?

“Dal 17 ottobre, visto che il Napoli è stato impegnato in partite ogni tre giorni, è uscito dalla Champions League, anzi si è fatto cacciare a pedate arrivando trentesimo su 36. Antonio Conte continua a non dire la verità. Qual è? Perché non parla? Bisognerebbe chiederlo a lui. È sempre molto enigmatico quando fa comodo. Ci sono allenatori che non si prendono mai davvero le responsabilità. Però credo che arrivare trentesimo, dietro squadre come Club Brugge, Qarabag e altre, meriti una spiegazione. Con i soldi spesi sul mercato dal presidente, Conte una spiegazione dovrebbe darla".