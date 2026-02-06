Conte, l'ex giocatore: "Se ne dicono di tutti i colori, ma l'ho avuto e so una cosa"

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Giovanni Marchese, ex calciatore allenato da Conte: “L’Inter è la squadra più forte di questo campionato, Milan e Napoli sono un gradino sotto. Vero, negli scontri diretti l’Inter fa un pò fatica, ma la programmazione dura da anni e si vede. Conte è un grandissimo allenatore, l’ho avuto ed è migliorato anche molto di più negli anni. Lui cerca sempre la perfezione e ne dicono di tutti i colori su di lui, però alla fine chi ha ragione è sempre lui.

Vero, è tosto e vero, ti fa ripetere le cose tante volte, ma solo così entra nella testa ai calciatori. Ovviamente però per fare bene, deve avere anche i giocatori”.