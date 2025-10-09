Napoli di Spalletti o di Conte? Auriemma: “Quello di Sarri! Mi ha fatto divertire per 3 anni”

vedi letture

Raffica di domande a Raffaele Auriemma. Il noto giornalista ha partecipato ad un quiz proposto durante il podcast Calcio Selvaggio. Di seguito le sue risposte: “Squadra sorpresa di questa Serie A? La Roma. La squadra che flopperà? La Fiorentina: ha cominciato malissimo. Idolo calcistico? A parte Maradona, vi dico Giorgio Braglia. Allenatore preferito? Spalletti mi è piaciuto tanto. Giocatore più forte visto dal vivo? Ronaldinho.

Momento più emozionante dal punto di vista calcistico? L’anno del primo scudetto. Momento più brutto? Quando il Napoli è stato dichiarato fallito, il 1° agosto del 2004. Meglio il Napoli che vince la Champions o l’Italia che vince i Mondiali? Il Napoli che vince la Champions. Hojlund o Lukaku? Lukaku. Chi vincerà la Serie A? Il Milan. Napoli di Spalletti o di Conte? Quello di Sarri! Mi ha fatto divertire di più e per 3 anni”.