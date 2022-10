Napoli e Bari in vetta, LDL: "Mio padre mi ha chiamato, ecco cosa mi ha detto"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di campionato da ricordare per la famiglia De Laurentiis: il Napoli resta capolista in Serie a e il Bari vola al comando in Serie B. Il presidente del club pugliese, Luigi De Laurentiis, al termine del 6-2 rifilato al Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono molto emozionato. Eravamo sul 6-0 e mi sono chiesto se stessi sognando o meno. Chi immaginava un risultato simile contro la capolista? O di stare così in alto dopo 7 giornate? È girata bene, non abbiamo mollato neppure un secondo.

Bari e Napoli in testa? Mi ha chiamato mio padre, con grande gioia. Mi ha detto queste parole: 'Bello essere primi in famiglia'. Il Bari entra in campo con la voglia di confrontarsi con la nuova categoria. Altrimenti non avremmo investito sugli ultimi attaccanti per giocarcela a testa alta. Classifica fantastica. Ma il campionato è lungo per pensare a qualcosa di diverso dalla prossima gara".