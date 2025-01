Napoli-Juve non è una gara normale? Conte scherza: “Ma qui pure Atalanta, Verona, Roma…”

Lei ha giocato Napoli-Juve da avversario, ha avuto la percezione che qui non è una gara normale? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa. Questa la risposta dell'allenatore: "Io ho percepito pure che Napoli-Atalanta non era normale, Napoli-Verona, Napoli-Roma non era normale (ride, ndr), sto percependo che non dico che lottiamo contro tutti ogni partita... (ride, ndr).

Ma non c'è proprio una in particolare ma dobbiamo considerare ogni gara come la partita per i tre punti. Sono partite che servono anche per l'autostima, a che punto siamo, come a Bergamo, sapendo che sono ad altissimo indice di difficoltà e bisogna tenerlo bene a mente e la Juve è un osso duro, nessuno l'ha battuta".