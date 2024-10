Napoli su Dorgu, Pres. Lecce: "Giocatore totale, ha caratteristiche fuori dal comune"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato al termine della gara vinta contro il Verona (1-0 con la firma di Dorgu) nell'anticipo della 10ª giornata di Serie A. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da calciolecce.it: "La squadra ha offerto una prestazione importante, dopo una partita tiratissima come quella di Napoli. Nonostante tutto abbiamo colpito un palo, ci hanno annullato due gol, di cui uno rivedibile anche nella modalità e tre punti che sono importantissimi".

Abbiamo fatto 7 punti in tre scontri diretti e ne avremmo potuti fare nove. Sono molto importanti come viatico per la salvezza. La squadra ha fatto bene, nonostante il grande impegno profuso contro il Napoli appena due giorni addietro.

Dorgu? Un giocatore totale. Sono contento che siamo riusciti a legarlo a noi per i prossimi cinque anni. E’ un ragazzo che ha delle caratteristiche fuori dal comune e che possono essere determinanti per questa squadra".