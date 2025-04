Negri: "Scudetto? Caldo può incidere nel rush finale, conterà più condizione atletica che testa”

“È stato bello vedere Bologna-Inter, i rossoblù sono una squadra forte, tosta, fisicamente paragonabile all'Atalanta degli ultimi anni. Con l’Inter - ha detto l’ex attaccante di Perugia, Bologna e Rangers Marco Negri a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ha fatto bottino pieno, ci stava quasi riuscendo anche col Napoli con Castro, impone un ritmo di gioco altissimo per tutti i 90'. L'Inter mi è parsa giocare con le marce inserite, come se volesse risparmiare energie considerati i tanti impegni: escludo che non abbia benzina, si tratta di una questione di gestione della stessa.

La pressione potrebbe logorare il Napoli? Prendendo in prestito parole non mie, il potere logora chi non ce l'ha : avere questa pressione a questo punto del campionato è un privilegio! Sarà un testa a testa fino all'ultima giornata. Attenzione anche al fattore climatico: il caldo delle ultime giornate è un fattore che toglie molte energie, lo dico perché ho vissuto per anni il campo ed è veramente pesante. Il Napoli ha un'ottima solidità difensiva e sa che con la qualità che ha davanti può far gol in qualsiasi momento. L'Inter ha tanti impegni ad altissimi livelli e questo può incidere sugli infortuni, sulle ammonizioni, è più problematico.

Più importante tenuta atletica o mentale? Sarebbe banale dire la combo delle due, ma tra i due aspetti credo che l'aspetto mentale sia già stato allenato dai mister, queste partite si preparano facilmente da quel punto di vista, mentre a fare la differenza può essere proprio la tenuta fisica. Il caldo di cui parlavo prima può essere determinante a questo punto del campionato: la serie A è molto fisica, e il caldo può togliere energie. Inoltre Napoli ed Inter per il modo di giocare spendono molte energie, corrono molto. Altro aspetto determinante sono le alternative in panchina: avere uno come Raspadori che può essere decisivo negli ultimi 20-30 minuti è fondamentale per queste gare".