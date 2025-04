Nicolini presenta Sudakov: "Sarebbe un colpaccio! Ha una caratteristica che oggi manca"

Carlo Nicolini, dirigente sportivo ed ex collaboratore di De Zerbi allo Shakhtar di Sudakov, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sudakov? Sarebbe un colpaccio enorme se andasse al Napoli. E’ giovane, ma è esperto perchè son tre anni che fa la differenza a livello internazionale. E’ eclettico, può ricoprire diversi ruoli e darebbe diverse soluzioni a Conte. Poi ha le caratteristiche che ora mancano al Napoli dove manca uno dall’ultimo passaggio. Quest’anno ha fatto 13 goal e nella sua squadra ci sono attaccanti bravi. Gli infortuni di Neres? Quando lo presi allo Shakhtar non ebbe problemi, ma restò pochissimo con noi. Però il suo storico dice che ha sempre avuto qualche acciacco di troppo. Lui ha ammesso di aver lavorato tanto in questi mesi di Napoli, io dico che non a tutti va sottoposto lo stesso tipo di lavoro. Non è una critica allo staff di Conte, magari l’infortunio è solo un caso.

Troppi infortuni al soleo? Quando gli infortuni iniziano ad essere più di tre su un solo muscolo vuol dire che la cosa va analizzata. Non è solo sfortuna o casualità. In Italia, rispetto ad altre realtà, il problema campi d’allenamento è notevole. Son poche le squadre che hanno strutture decenti, se Conte ha detto certe cose vuol dire che i campi non sono eccezionali”.