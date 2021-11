Nino D'Angelo: "Ho scritto una canzone quando è morto Diego. Scudetto? Non parlo..."

Nel corso della trasmissione “Radiogoal”, in onda tutti i giorni su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il cantautore napoletano Nino D’Angelo. Da poco è uscito il suo nuovo album, che contiene anche un inedito dedicato a Diego Armando Maradona. D’Angelo è da sempre grande tifoso del Napoli, queste le sue parole: “Quest’anno non mi voglio esporre. Il Napoli è fortissimo ed abbiamo un allenatore che mi piace tanto, perché Spalletti è un tecnico serio e poi sta facendo vedere ottime cose. L’entusiasmo va portato alla squadra, ma dobbiamo stare con i piedi per terra perché veramente potrebbe essere l’anno giusto. Però attenzione perché se no gli altri “ce mettene l’uocchie nguoll”. Quando è morto Diego Armando Maradona, quella sera ho scritto “Campio’ ” di getto, perché dovevo scriverla subito altrimenti non sarebbe stata così. Di Maradona parliamo sempre del calcio, perché lui è stato il più grande, ma poi c’era l’uomo”.