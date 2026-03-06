Politano a Dazn: "Peccato soltanto per il finale. Alisson? Forte! Sempre sorridente e puntuale negli allenamenti"

Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 2-1 sul Torino: "Peccato per il finale, non dobbiamo subire questi gol perché nel finale può succedere di tutto. Alisson è un bravo ragazzo, sempre sorridente e puntuale negli allenamenti: è un giocatore forte e siamo molto contenti di averlo con noi".

