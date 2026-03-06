Elmas a Crc: "Il mister mi ha sempre dato fiducia e creduto in me. Su Gilmour e Alisson..."

vedi letture

Il centrocampista azzurro Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Radio CRC al termine di Napoli-Torino 2-1.

Ti manca il gol? "Si, mi mancava tantissimo il gol e mi dispiaceva che non facevo gol. Era un momento difficile per me, finalmente l'ho ritrovato dopo tantissime partite. Sono contento per il gol, ma più importante era vincere e portare i tre punti a casa".

Parole di stima di Conte. "Non ho sentito cosa ha detto il mister, grazie. Mi ha sempre dato fiducia e ha sempre creduto in me. Ho cercato di dare sempre il massimo e cercato di fare quello che vuole il mister. Spero di aver fatto bene"£,

Cosa cambia a giocare da mediano? "Quando giochi da mediano devi anche saper difendere e non solo cercare il gol e andare avanti. Anche quando cambi ruoli durante la partita è difficile, ma sono contento che sto facendo bene".

Ti sei trovato bene con Gilmour? "E' un giocato importante, ha giocato in squadre forti come Chelsea e Brighton. Sono contento che è tornato in campo come lo sono per Anguissa e De Bruyene, sono giocaotri importanti".

Su Alisson: "E' un giocatore forte, di strappo, è un ragazzo intelligente. Spero che continua a fare così bene come sta facendo, deve cercare di mantenere il livello come tuttti noi".

Sulla partita: "Sapevamo che non sarebbe stato facile vincere, il Torino è strutturato fisicamente e stanno bene. Dovevamo essere aggressivi, fare possesso, cercare il momento giusto per attaccare e fare il gol. Dovevamo essere più decisi in avanti e dispiace per il gol preso, potevamo fare clean sheet".

Adesso viene il bello? "Sempre cercavamo di fare bene e mantenere il livello alto. Non dimentichiamo che abbiamo vinto una Supercoppa. Dobbiamo lavorare tutti insieme, essere compatti e vincere. Poi vediamo dopo cosa viene".