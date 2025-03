Novellino: "Col 3-5-2 Conte ha fatto un acquisto in più. Neres? Arma a gara in corso"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Walter Novellino, doppio ex di Napoli e Venezia: “Credo che l’Atalanta sia forte, ma l’Inter è l’avversaria più pericolosa perché ha più ricambi. Il Napoli ha però un vantaggio enorme perché ha un allenatore in gamba, che sa quello che deve ottenere dai ragazzi. In questo momento sta ottenendo il massimo e sono convinto che fino alla fine ogni domenica sarà una partita da Champions League. Inoltre sta recuperando giocatori importanti come Neres e col 3-5-2 ha un acquisto in più, Raspadori, che a me piace molto. E poi c’è l’inserimento delle mezzali McTominay e Anguissa, che credono nel lavoro di Conte. Fino alla fine lotteranno e sono convinto che Conte li superi tutti, di poco ma li superi”.

Con il ritorno di Neres Conte cambierà di nuovo assetto? “Antonio non cambia. Io credo che Conte abbia trovato l’uomo adatto per Lukaku, ossia Raspadori, che nel 3-5-2 non fa fatica. Sono convinto che Conte non cambi anche perché con quest’assetto il Napoli è più compatto. Neres credo che possa essere un’arma a partita in corso e potrebbe subentrare anche da seconda punta”.