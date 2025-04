Novellino: "Conte fa bene a parlare così, per me resta. Scudetto? Napoli favorito"

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Torino. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Viste le tante defezioni in casa Napoli a causa degli infortuni, c’è la possibilità di un eventuale ritorno alla difesa a tre per le ultime gare? “Sì, sicuramente. Perché mancano gli esterni, quindi Conte potrebbe effettivamente tornare alla difesa a tre. Ma sono convinto che, al di là che giochi con la difesa a tre o a quattro, queste ormai sono tutte finali. Sicuramente Antonio le sta preparando nel modo giusto, e credo che tutti sappiano quanto sia importante preparare bene la partita. Secondo me, il Napoli ha un vantaggio, soprattutto dal punto di vista mentale. L’Inter, in questo momento, mi sembra un po’ stanca.”

Stanca nelle gambe o nella testa? “Direi nella testa. Le gambe ce le hanno, hanno una panchina lunghissima di calciatori validi, ma è normale anche un po’ di calo mentale, considerando che sono ancora in corsa per due competizioni e che hanno giocato tanto. Credo che loro stiano già pensando alla Champions. Nelle gambe non saprei, ma nella testa sicuramente sì: sono stanchi. Il Napoli deve per forza approfittare di questa situazione, perché è in condizione anche mentale di poterlo fare. L’Inter viene da una sconfitta pesante, anzi da due sconfitte ravvicinate, contro Bologna e Milan, e secondo me il Napoli deve cogliere questo momento. Anche a livello caratteriale, come gruppo, il Napoli è pronto.”

Quindi, per lei, ad oggi il Napoli è favorito sui nerazzurri per la vittoria dello scudetto? “Favorito? Sì, secondo me sì. Per quello che ha fatto finora e per come sta giocando. Poi c’è il pubblico del Maradona, che sicuramente dà una spinta, anche se alla fine non è solo quello che conta. Mentalmente e fisicamente il Napoli c’è. Certo, ha qualche problema sugli esterni e potrebbe anche dover cambiare modulo, ma lo vedo pronto. Sarà un finale di stagione tutto da vivere, è tutto ancora aperto, tutto da giocarsi, ma non credo che Antonio molli facilmente.”

A proposito di Conte: secondo lei, resterà al Napoli nella prossima stagione? “Lui è uno che tiene sempre tutti sulla corda, e fa bene. Sono convinto che abbia tutto per restare ancora a Napoli. Ha tutto per far bene lì, e la società gli sta dietro, si sta organizzando per sistemare tante cose che lui chiede, tra mercato ed infrastrutture. Quindi sì, secondo me è più probabile che resti.”