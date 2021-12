Novellino: "Dal Napoli mi aspettavo di più, con le piccole di riffa o di raffa devi vincere"

Walter Alfredo Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tmw: "L'Inter con la sua rosa ampia ha saputo recuperare tanti punti. Dal Napoli mi aspettavo di più ma gli infortuni l'hanno penalizzato. Anche per quel che riguarda il l Milan mi dispiace per gli infortuni ma ha saputo riprendersi e per me può puntare allo scudetto appena recupera i calciatori. Si è detto anche che la squadra non fosse fisicamente a posto ma in realtà tutto era dovuto agli infortuni...".

Del Napoli hanno sorpreso queste ultime sconfitte casalinghe...

"Il dispiacere è questo: con le piccole, che giocano comunque bene, il Napoli per puntare allo scudetto di riffa o di raffa deve vincere sempre".

La Juve come la sta vedendo?

"Si sta riprendendo, piano piano, zitta zitta, Conosco Allegri e so come interpreta questo momento. Col silenzio si ottengono i risultati. Può tornare tra le prime quattro, la rosa è buona: se prendiamo i giocatori uno per uno vediamo che sono di qualità e poi ci sono anche Dybala e Chiesa. E' vero, manca qualcosa a metà campo...".

Chi può restar fuori dalla corsa Champions?

"Difficile dirlo. Stimo tutte, chi vedo un po' in difficoltà è l'Atalanta che comunque mi entusiasma".