Novellino: "Il Napoli ora inizia un altro campionato. Vincere con le piccole è più difficile"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Walter Novellino, allenatore ed ex Milan: “Il Napoli ora inizia un altro campionato, ma Conte ha già fatto benissimo contro le piccole e credetemi non è facile. Il Napoli può provare ad andare in fuga, ma al di là di tutto è bello vedere una squadra presente, che sta sul pezzo e che ha un grande capitano che suona la carica. Conte non avrà bisogno di preparare le gare contro Milan, Atalanta e Inter…

La squadra c’è ed è unita, è salita sul treno e non vuole più scendere. E poi il Napoli mi sembra a posto anche fisicamente e mentalmente. Vincere contro le piccole è più difficile di affrontare le prime in classifica, perché trovi squadre che si chiudono e che non ti fanno giocare. Quindi bisogna avere rispetto di quello che ha raccolto il Napoli fino ad ora. Gli azzurri sono una squadra ancora in evoluzione, non hanno ancora mostrato il proprio potenziale. La Serie A è un campionato molto difficile, importante e che non ha gare scontate. Inter-Juve lo ha mostrato ieri. Il Milan è fresco di un turno di riposo, ma avranno delle assenze importanti. I rossoneri stanno faticando e proveranno ad utilizzare la gara contro il Napoli per zittire gli scettici. Sarà una gara difficilissima per Conte e i suoi, ma se faranno tesoro delle ultime partite ne usciranno alla grande”.