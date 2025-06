Nunez con Lukaku? Brambati: "So qual è la richiesta di Conte"

Massimo Brambati, ex difensore e agente Fifa, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Penso che il Napoli stia stringendo per Lang per assicurarsi un primo innesto sull’esterno offensivo, poi si riproverà per Ndoye che è il pallino di tutti. Manna sa bene come muoversi, è logico però che il Napoli non deve farsi prendere per la gola. Il fatto che pubblicamente sia stato svelato il budget di 200 milioni per il mercato può essere un boomerang per la società, Bisogna spendere sì ma con attenzione. Sia Ndoye che Beukema piacciono a Conte e a tutto lo staff, ma il mondo non finisce di certo a Bologna e con loro due. Bisogna capire se si possono aprire aste o se il Napoli è l'unica squadra che può trattarli veramente. Siamo solo al 25 giugno, bisogna essere pazienti, lo staff ha le idee chiare per permettere al Napoli di lottare su tutti i fronti. sono certo che nel più breve tempo possibile il Napoli darà ad Antonio Conte l'organico al completo. Il Napoli però ha messo nel mirino giocatori che hanno costi importanti e dunque le valutazioni devono essere fatte con cautela. Per quanto riguarda Nunez ho sentito parlare molto di questo calciatore, non c'è però un solo obiettivo e Manna non si farà sorprendere come accaduto a gennaio quando è stato ceduto Kvara.

Nunez non mette in difficoltà la centralità di Lukaku? So che loro cercano un vice del belga che può essere un giocatore che fa alzare anche la competitività. Ad Antonio piace averla tra i giocatori che hanno un ruolo uguale, in questo modo si alza l'asticella del valore e del rendimento. In ogni caso sono certo che sono già pronti un piano A, un piano B ed un piano C. Bisogna avere pazienza per arrivare a certi nomi e passare attraverso trattative importanti. Per quanto riguarda la linea mediana, a me risulta che Lobotka rimane di sicuro e con lui anche Gilmour. Si Anguissa fino a poco fa c’erano dei dubbi, ma adesso pare che voglia rimanere. Tutti questi calciatori, insieme con Mc Tominay e con De Bruyne, formano un centrocampo molto forte, ma penso che come sesto centrocampista arriverà un giovane mediano interdittore di ottime prospettive e qualità che possa crescere all'interno del Napoli e magari rivelarsi una sorpresa. Ho visto Allegri e so per certo che è stato contattato da Manna in tempi non sospetti quando si temeva che Antonio Conte potesse lasciare il Napoli. Antonio è rimasto all'ombra del Vesuvio perché conquistato dalla città e dalla passione dei tifosi: lui è un istintivo e questo ha avuto una parte fondamentale nella sua scelta oltre ovviamente alla importanza del progetto presentatogli da De Laurentiis".