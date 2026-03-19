Rimonta Scudetto? Brambati: "Dipende tutto dall'Inter! Zirkzee? Piace a Conte”

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L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Come vede il Chelsea, ex squadra di Maresca?

"Ognuno ha le proprie idee, il Chelsea quest'anno ha speso un sacco di soldi, come al solito. Non è che si è tirato indietro. Poi è vero che ha anche venduto bene, ma ha una squadra ottima. E non è andato benissimo".

Sulla Champions ha un rammarico?

"Per la Juve, che comunque è più forte del Galatasaray e non è una squadra che può perdere 5-2 lì. E lo ha dimostrato in 10 contro 11 a Torino. Sono stati fatti errori incredibili in Turchia".

Male però l'Inter:

"Sì, ma avete visto quanto ha corso lo Sporting? Per me l'Inter non ha tutta questa benzina. In campionato dipenderà dall'Inter ma poco dalle altre. Il Napoli sta recuperando giocatori importanti...".

E il quarto posto?

"Per me il Como è favorito, ma lo dico da diverse settimane. Anche perché non hanno pressioni. Roma e Juve sì. La Roma ha poi anche l'EL e se va avanti è comunque anche un impegno che ti porta via energie".

A che punto è Italiano?

"Ha fatto bene lo scorso anno, sta faticando, soprattutto in campionato. Però il mercato è stato non al top, non gli è stata data una grande mano. Italiano è sempre uno di grandissima affidabilità. Mi dispiace che a Firenze non lo ricordino bene, però in finale ci è arrivato più volte".

Il gol di Gatti ha tagliato un po' le gambe alla Roma nella corsa Champions?

"Direi di sì. Gasperini disse che poteva avere un risvolto negativo e in effetti da quel momento un po' è stato così".

Lukaku rimane al Napoli?

"Penso che rimanga anche Antonio Conte, ma deve far vedere di aver recuperato. Fisicamente non mi sembra più lui e non mi sembra una questione atletica ma più di un'operazione che ha lasciato qualcosa su un calciatore che non ha più 30 anni".

Zirkzee piace a Conte?

"Sì, ma non nel ruolo di Lukaku".