Riforma arbitri? Gravina annuncia: "Una nuova struttura dalla prossima stagione"

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(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "In merito alla riforma degli arbitri proseguono gli incontri con le componenti. Il progetto Pgmol (una struttura indipendente sul modello inglese per rendere i direttori di gara dei professionisti, ndr) a tutti gli effetti richiede più tempo, perché necessita anche una modifica statutaria, ma su tutta la parte del professionismo e di una nuova struttura operativa la volontà è quella di farla partire la prossima stagione".

Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, nella conferenza stampa post consiglio. "Stiamo portando avanti parallelamente la realizzazione del progetto, sarà una forma light, ma non tanto light per la prossima stagione per poi arrivare all'effettiva realizzazione della Pgmol. Si va avanti", ha aggiunto. (ANSA).