Futuro Conte, Collovati: “Nel suo cuore c’è sempre un ritorno alla Juventus!”

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Durante la trasmissione Off Side in onda su Sportitalia, Fulvio Collovati ha espresso la sua opinione sul futuro di Antonio Conte. L’ex giocatore ha analizzato le dichiarazioni del tecnico del Napoli, cercando di interpretarne le motivazioni: “Cerchiamo di essere obiettivi. Secondo voi perché Conte fa certe dichiarazioni? Ci credo all’affetto, all’amore, al fatto che a Napoli stia bene, del resto chi è che sta male a Napoli? Però il problema vero, dobbiamo essere sinceri, è che Spalletti resterà alla Juventus per uno o due anni, altrimenti Conte non farebbe certe dichiarazioni".

Il legame di Conte con la Juventus

Collovati ha poi sottolineato il legame profondo dell’allenatore con la Vecchia Signora: “La realtà è questa: nel suo cuore c’è sempre la Juventus. Cerchiamo di essere obiettivi, l’ha sempre detto. Non puoi non voler bene ad una piazza come Napoli, ma stiamo scherzando? Però io dico, e lo sanno tutti, che nel suo cuore c’è sempre stato un ritorno alla Juve”.