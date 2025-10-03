Oliveira non ha dubbi: "Quest'azzurro diventerà un top player"

L’ex calciatore Lulu Oliveira è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Sarebbe stato fantastico avere De Bruyne alle spalle, ma ho avuto anche io grandi calciatori come rifinitori se pensi a Rui Costa. Lui ha uno sguardo profondo per il passaggio agli attaccanti, è una cosa fondamentale e sono questi i calciatori che i tifosi vogliono vedere. Dribbla gli avversari e fa grandi passaggi, calciatori così fanno la differenza.

In questo momento il Napoli ha preso calciatori che fanno la differenza come Hojlund, lui non molla mai e rompe le scatole ai difensori. Sta dimostrando di poter diventare ancora più grande, ha fame di crescere e diventare un top assoluto del ruolo perché ha solo 22 anni”.