Rai, Paganini non ha dubbi: "De Bruyne sta limitando McTominay"

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai: "Cambio in panchina alla Juventus? Se ci fosse ancora Giuntoli, vi direi di tenere d’occhio Spalletti. Con la nuova dirigenza, non saprei. In questo momento Tudor è sul banco degli imputati; se non fai risultati oggi il primo ad essere messo in discussione è l’allenatore, che comunque ha dei meriti, come quello di aver fatto i punti, e poi la questione Vlahovic, che con Tudor sta facendo bene. Ci sono situazioni da rivedere sui gol subiti, ma anche carenze di mercato perché la Juve in sede di mercato negli ultimi giorni ha speso oltre 40 milioni di euro e avrebbe bisogno ancora di un laterale destro o di un centrocampista. Quando le cose non vanno bene, io credo che non sia così solido il discorso su Tudor. Lewandowski in Italia? Bisogna aspettare i 40 anni, come Modric (ride, ndr). Noi siamo diventati il campionato degli amarcord, quest’anno ci sono Modric, Dzeko, Immobile e si parla di un ritorno di Milinkovic-Savic. Prima eravamo il campionato dove arrivavano le grandi stelle, oggi siamo dietro la Turchia quindi due domande bisognerebbe farsele.

De Bruyne? Ha 34 anni, nel calcio di oggi è ancora nel pieno. Il problema è che, con il suo arrivo, Conte ha dovuto stravolgere il suo sistema di gioco. Prima avevi più possibilità di fruttare gli esterni, adesso devi cercare di valorizzare lui prima di tutto. Secondo me sta limitando in qualche modo McTominay, che l’anno scorso è stato determinante e ora deve coesistere. In Serie A sta deludendo la Fiorentina, che è stata tra quelle uscite bene dal mercato. Ha tenuto Kean, ha puntato su Piccoli, ha preso Dzeko e rinforzato il centrocampo. Secondo me il vero antagonista del Napoli è il Milan, perché si trova nella stessa identica situazione del Napoli l’anno scorso, con un grande allenatore e senza l’impegno delle coppe, quindi sarà la vera antagonista anche più dell’Inter”.