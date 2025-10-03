Bruno Giordano: "Hojlund ricorda tanto Haaland! Al Napoli ha una grande fortuna"
Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, parla alla Gazzetta dello Sport. "Hojlund non può non piacere, ha tutto: sensibilità, scatto secco e progressione, capacità di giocare nello stretto e di attaccare la profondità».
E poi ha una fortuna immensa...
"Se hai al tuo fianco un genio le cose sono più facili. Nel primo gol sembravano telecomandati e la giocata di De Bruyne in quello spiraglio cosi stretto è degna di un maestro. E pure nel secondo: KDB lo cerca e lui il tempo al portiere, lo anticipa, si avvita. Non ha paura di nessuno".
In casi del genere, lei sa bene quale sia il giochino: trovare un termine di paragone.
"A me nelle movenze, nella capacità di scappare via, ricorda tanto Haaland. Appartengono alla stessa generazione. Uno ha già segnato tantissimo, l'altro promette di farlo".
