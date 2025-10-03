Genoa, le ultime dall'infermeria arrivano da Vieira: "In tre out e un altro è in dubbio"

vedi letture

Qual è l'ingrediente per fermare il Napoli? Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha provato a spiegare in conferenza stampa come intende far giocare la sua squadra domani al Maradona: "Lottare su tutti i palloni dobbiamo farlo sempre. Serve quello per avere la meglio sulla qualità individuale del Napoli. Sarà una partita difficile ma dobbiamo essere più compatti, pressare su ogni palla e avere più copertura. Non possiamo fare errori perché con la qualità dei giocatori del Napoli la paghiamo subito. L'anno scorso abbiamo fatto una grande partita di personalità".

Come stanno gli infortunati? "Purtroppo Stanciu sarà fuori, Cornet ha avuto un affaticamento agli adduttori e sarà fuori come sarà fuori anche Messias. Per quanto riguarda Onana aspettiamo domani perché ha fatto quasi tutta la settimana con la squadra e aspettiamo l'allenamento di domani".

Chi doveva fare la differenza, quelli arrivati in estate, l’ha fatta in queste partite? "Io credo al collettivo e non ai singoli. Chi è arrivato ha qualità, ma dobbiamo vedere il gioco di squadra. Solo così si vede la qualità. Se noi vogliamo continuare e performare ancora di più per vincere, la priorità è fare un gioco di squadra".