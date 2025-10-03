Romano svela: "Tutto chiarito tra Conte e De Bruyne, confronto super positivo e rapido"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha svelato sul proprio canale Youtube retroscena su un pacifico confronto nello spogliatoio del Napoli tra Antonio Conte e Kevin De Bruyne: "Kevin De Bruyne è sempre stato, non soltanto uno straordinario professionista, ma anche uno che fa parlare i fatti. Non ama molto parlare in pubblico, ma ama far parlare il campo. E io direi che si chiude la vicenda De Bruyne con la prestazione eccellente contro lo Sporting: due assist per Rasmus Hojlund. Quindi anche una chiusura del cerchio direi perfetta per quanto riguarda il Napoli nella notte europea.

Vorrei raccontare cosa è successo e chiarire che non c'è stata una rottura tra Conte e De Bruyne, si è esagerato con quella vicenda. Credo è che la questione fosse legata a una rezione di De Bruyne dopo una sostituzione. A Conte quel tipo di cose non piacciono, non gli piace quel tipo di atteggiamento in generale, non è una questione che riguarda De Bruyne. È successo anche con Lautaro, è successo al Tottenham, è successo al Chelsea, è successo ovunque, anche alla Juventus nella carriera di Antonio Conte. Quindi è semplicemente una questione di atteggiamento, perché per Conte la squadra è sacra, non si tocca. E questo è quello che, da quanto mi risulta, Conte ha detto in maniera molto chiara a Kevin De Bruyne in un confronto che c'è stato dopo Milan-Napoli.

Non è stato un confronto duro. Non è stato un confronto teso, non ci sono stati problemi né litigi, quindi tutto quel tipo di storia attorno De Bruyne e Conte, da quanto mi risulta, non è mai esistita. Si sono parlati da due campioni, Antonio Conte nel ruolo di allenatore e Kevin De Bruyne nel suo ruolo da giocatore del Napoli. Da quello che mi è stato detto, si sono parlati in una maniera molto tranquilla, molto diretta. Tutto chiarito con grande velocità in un confronto che c'è stato tra De Bruyne e Conte, si è ricominciato a pensare immediatamente al campo. De Bruyne meglio di così non poteva rispondere, quindi non c'è molto da aggiungere. Era giusto chiarire che c'è stato un confronto, che da quello che mi raccontano è stato molto rapido, onesto, diretto e super positivo. Molto apprezzato anche dai suoi compagni l'atteggiamento di De Bruyne, che ha voluto immediatamente mettere da parte tutte le questioni che si sono create, magari più mediatiche. Questa vicenda per il Napoli rappresenta già il passato".