Olivera a Dazn: "Vogliamo rifare una grande gara come contro l'Inter!"
TuttoNapoli.net
Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Lecce: "Sapevamo che era importante contro l'Inter, con loro è sempre una bella partita soprattutto dopo la sconfitta in Champions. Per fortuna abbiamo fatto una grande partita, speriamo di rifarla stasera. E' sempre difficile quando c'è un infortunio, dobbiamo affrontarlo da grande squadra. Bisogna approcciare questa gara al 100% con lo stesso atteggiamento visto con l'Inter".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com