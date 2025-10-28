Olivera a Dazn: "Vogliamo rifare una grande gara come contro l'Inter!"

Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Lecce: "Sapevamo che era importante contro l'Inter, con loro è sempre una bella partita soprattutto dopo la sconfitta in Champions. Per fortuna abbiamo fatto una grande partita, speriamo di rifarla stasera. E' sempre difficile quando c'è un infortunio, dobbiamo affrontarlo da grande squadra. Bisogna approcciare questa gara al 100% con lo stesso atteggiamento visto con l'Inter".