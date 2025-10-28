Spalletti-Juve, Capello: "Mi ha confidato una cosa"

vedi letture

L'ex allenatore Fabio Capello commenta ai microfoni di Sky Sport il possibile passaggio di Luciano Spalletti alla Juventus: "Ha dentro tristezza e rabbia in egual misura. Arriva da quanto successo in Nazionale e da quello che non è riuscito ad ottenere, forse con troppa filosofia. Mi ha confidato di aver sbagliato nell'aver provato a fare certe cose, senza riuscirci. Per lui sarebbe un bagno di umiltà allenare la Juve in un'altra maniera, non come fatto con l'Italia ma come a Napoli. È un allenatore capace per una squadra sempre ambiziosa, a Torino può ritrovare l'umiltà che forse aveva perso".