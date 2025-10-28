Spalletti-Juve, Adani: "Al Napoli ha vinto uno scudetto clamoroso dominando"

Al podcast Viva el Futbol parla Lele Adani che commenta l'esonero di Tudor e il possibile arrivo di Spalletti sulla panchina della Juve: "La Juventus degli ultimi cinque anni non è più grande degli allenatori che sceglie. Se non proteggi e tradisci le tue scelte e butti i soldi, allora la Juve attuale non è quella contro cui giocavo. Mi verrebbe da dire: rispetto a Thiago e Tudor, Spalletti ha uno stato elevato e rivendica il suo percorso e rivendica uno scudetto clamoroso vinto e dominato con il Napoli prima della Nazionale. Però gli devono dare tanta forza.

Non so se la Juve lo farà. Faccio io questa domanda a voi. Per me è già sbagliato essere arrivati al terzo allenatore a libro paga con il primo durato nove mesi e il secondo sei".