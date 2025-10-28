Cassano su Spalletti-Juve: "Conte era prima scelta, poi è cambiato tutto"

Al podcast Viva el Futbol parla Antonio Cassano che commenta l'esonero di Tudor e il possibile arrivo di Spalletti sulla panchina della Juve: "Vado a intuito: la Juve si è trovata ad avere il no di Conte in estate. Loro volevano lui, poi Tudor è arrivato quarto, juventino, e allora resta lui. La scelta Spalletti è una scelta loro mentre Tudor era già lì. Magari Comolli dirà a Spalletti: indicaci la via. Chiellini lo conosce bene Spalletti. Vado a intuito, ripeto. Perché se la Juve fa lo stesso fatto con Tudor, Spalletti impiega un minuto e mezzo per mandarti a quel paese".