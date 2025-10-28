Foto

Le pagelle del Pampa: domina ancora Anguissa! decisivo Milinkovic-Savic: 7

Oggi alle 20:43Le Interviste
di Antonio Noto

Dopo la vittoria contro l'Inter al Maradona, il Napoli si ripete anche in trasferta battendo il Lecce 1-0 al Via del Mare. Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Lecce-Napoli.

Migliore in campo ancora una volta Frank Zambo Anguissa: 7,5 per lìautore del gol decisivo. Altro uomo chiave del match Milinkovic-Savic, che ad inizio  ripresa para un rigore a Camarda e permette agli azzurri di restare in partita, 7 in pagella per il serbo. 7 anche per Neres che entra bene al posto di Lang, molto pericoloso per i salentini soprattutto quando passa sulla fascia destra al posto di Politano. Di seguito tutti i voti di Sosa.