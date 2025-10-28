Adani ammette: "Rigore Di Lorenzo? Ma il Napoli è stato comunque superiore!"

Lele Adani al podcast Viva el Futbol ha commentato la gara di sabato del Maradona: "L'Inter ha la rosa più forte da quattro anni ed era reduce da sette vittorie di fila mentre il Napoli da sei gol presi in Champions League. Il Napoli con una rosa inferiore all'Inter ha avuto una strategia calcistica diversa da quella delle settimane precedenti perché Conte sapeva di non poter dominare e allora ha giocato in un modo diverso.

Ha lasciato il pallino all'Inter e Conte con Neres ha inventato delle soluzioni nuove. Per me l'Inter non ha giocato così bene se ha sbagliato così tanto. Rigore? Situazioni anche diverse ce ne sono ogni settimana. Chi ha guardato quella partita ammette che oltre quell'episodio, il Napoli è stato superiore con quello che aveva. La partita è stata super e un tifoso dell'Inter sa che la partita persa così è grave".