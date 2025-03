Ordine: “Contro la Fiorentina solo un giocatore del Napoli è stato sopra la media”

Il noto giornalista vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "L’unico giocatore sopra la media, in Napoli-Fiorentina, è stato Matteo Politano.

Parole di Conte nel dopo-gara? Secondo me la definizione ufficiale da dare all’allenatore azzurro non è ‘normalizzatore’, ma ‘valorizzatore’.

Corsa Scudetto? Atalanta-Inter ci dirà se c’è davvero un calo fisico della squadra di Inzaghi, cosa che i dati fisici e gli infortuni farebbero intendere. Penso che il turno fondamentale sarà quello dopo la sosta, in cui il Napoli affronterà il Milan e i nerazzurri l’Udinese. Incontrare i friulani, in questo momento, è una iattura per tutti. Quella giornata può complessivamente cambiare la classifica e va segnata in rosso sul calendario, anche perché l’Atalanta giocherà in casa della Fiorentina”.