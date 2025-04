Ordine: "Il Napoli non è la più forte! Conte col Milan sarebbe 1° con la sigaretta in bocca"

vedi letture

Il giornalista di fede rossonera Franco Ordine, intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Bello del Calcio' su Televomero, ha detto la sua dopo Napoli-Milan: "Il Napoli vince soffrendo perché non è la più forte del campionato! Ragazzi dobbiamo prendere atto di questa realtà! Il Napoli come squadra, come cifra tecnica, rispetto alla rosa attuale del Milan - e lo dico in maniera molto convinta - sai come vince lo scudetto il Milan lo scudetto con Conte allenatore? Così, con la sigaretta in bocca…”.