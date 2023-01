Ordine: "Scudetto fuori portata per le inseguitrici. Alcuni del Milan sembrano controfigure"

"Come sia stato possibile l'approccio del Milan a Lecce credo sia un mistero, anche per lo stesso Pioli".

TuttoNapoli.net

Il giornalista Franco Ordine ha parlato ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24: "Lo Scudetto è fuori dalla portata per le inseguitrici. C'è bella lotta per gli altri tre posti per la qualificazione in Champions League. Sarà importantissimo il derby d'Arabia di mercoledì. Mi ricorda molto la vigilia delle semifinali di Champions del 2003. Come sia stato possibile l'approccio del Milan a Lecce credo sia un mistero, anche per lo stesso Pioli. Ci sono alcuni giocatori che sembrano le controfigure rispetto alla stagione dello Scudetto".