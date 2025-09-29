Podcast Orlando: "Il Napoli si pesta i piedi a centrocampo! Qual è la posizione di De Bruyne?"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan-Napoli, cosa ci ha detto questa sfida?

"Ci ha regalato un bel Milan, che può pensare a una stagione positiva dopo una anno difficilissimo. E' una squadra ben messa in campo, con Modric che la dirige. Funziona tutto bene, la difesa ora anche va, dopo un anno tribolato. Pulisic meraviglioso, anche Leao avrà difficoltà a trovare posto in questo momento. Grande Saelemaekers, giocatore fondamentale. E' un Milan che può pensare a qualcosa d'importante".

Napoli, De Bruyne risorsa o problema?

"Qualche difficoltà la sta avendo. Solo con il lavoro e con la pazienza si migliorerà, ma lì in mezzo i piedi se li stanno pestando. non si discute la qualità del belga, ma cosa sta facendo ora a centrocampo? Deve trovare ancora la sua posizione. Il Milan ha vinto perché è forte, il Napoli aveva delle assenza ma vanno dati i meriti ad Allegri. Ha costruito un gruppo, lo si vede anche dalle esultanze. Sta nascendo qualcosa d'importante".

Può pesare la Champions nella testa di Conte?

"Siamo a fine settembre, non ci credo che si vada in difficoltà ora. Che faccia fatica Conte a gestire le due competizioni ok, ma che sia già un problema fisico o mentale no".