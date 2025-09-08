Podcast Orlando: "Mi aspetto un segnale dalla Fiorentina, se perde col Napoli..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Come giudica la Roma e le parole di Ranieri?

"Un'intervista che si poteva evitare, dire certe cose non ha senso. Ha creato solo un po' di panico nei tifosi in un momento dove non c'è bisogno di parlare di mercato. Io avrei parlato di come è partita la squadra, di come l'allenatore nuovo sta dando una sua identità. Poi però è l'uomo della società e deve dire certe cose".

Fiorentina, non era meglio confermare Adli?

"Tutti pensavamo che Pioli ci puntasse, perché lo ha conosciuto. Lo scorso anno ha fatto bene, ha fatto qualche gol, poi è mancata continuità. Vedendo il centrocampo della Fiorentina, io sarei andato su Adli come regista. Evidentemente ci sono degli equilibri che non conosco. Lasciar partire uno così è un azzardo".

Serie A, da chi si aspetta un segnale forte alla ripresa?

"Inter e Fiorentina. La Fiorentina perché ci sono delle aspettative, e se perdi col Napoli hai 2 punti in 3 partite. E poi l'Inter deve dare una risposta dopo il ko contro l'Udinese. Ora deve metterci qualcosa di suo anche Chivu, che è sotto esame anche lui".

Polemica Corvino-Graziani sui giovani, che ne pensa?

"Non siamo di fronte a una generazione come quelle del Duemila, ma non ci credo che non ci siano italiani forti da mettere nel Como, come dice Fabregas".