Podcast Orlando: "Milan-Napoli? La chiave sarà il duello Lobotka-Modric a centrocampo"

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 'Maracanà' su Tmw Radio.

Milan-Napoli, confronto tra Allegri e Conte. Chi preferisce oggi?

"Mi prendo Conte, perché è da quando allena che non sbaglia mai un anno. Anche nelle partite difficili, quelle in casa con le piccole, porta sempre a casa il risultato. Ha la squadra più forte. Allegri sta facendo qualcosa di diverso, Modric ha portato qualità e mentalità che ha trasmesso a tutti, ma preferisco Conte".

Quale sarà la chiave di questa partita?

"Il centrocampo. Lobotka uscirà sempre su Modric per impedirgli di iniziare l'azione. Penso che sarà lì il duello. Ed è da testare la difesa, perché è la prima vera squadra forte che incontra. I cambi poi saranno importanti".

Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay: quale coppia preferisce?

"Una bella sfida. Modric sposta tantissimo, ora sta meglio il Milan. McTominay non è quello dello scorso anno ancora, forse deve trovare le misure con De Bruyne, ma per qualità e quando stanno bene scelgo quelli del Napoli. E aggiungo: non capisco come mai per due anni il Milan ha mandato via Saelemaekers, per quello che ha dimostrato in queste stagioni e anche ora, per le sue caratteristiche".