Podcast Orlando sicuro: "Conte sta già pensando al divorzio. Non te ne esci così a 5 dalla fine..."

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Orlando, ex calciatore.

Che ne pensa delle parole di Conte?

"Ha messo un po' le mani avanti pensando al prossimo anno. La sua idea è vincere lo Scudetto, possibilmente. Non te ne usciresti a 5 giornate dalla fine così. Non credo che abbia bisogno ora di dire certe cose, evidentemente sta già pensando a un divorzio".

Corsa Scudetto, come la vede ora?

"Ho visto meglio l'Inter. Il Napoli non ha giocato bene, è sembrato essere in difficoltà. L'Inter ci sta che perda ora a Bologna, ma non è dispiaciuta. Poi anche l'Inter se gli mancano certi giocatori non è imbattibile. Se dovessi puntare su qualcuno, con tutti gli impegni che ha l'Inter, il Napoli è favorito".

Che ne pensa delle polemiche sulla rimessa laterale del Bologna?

"Lì doveva intervenire l'arbitro, poi ovvio l'Inter doveva difendere meglio".

Orsolini, stagione incredibile. Spalletti lo avrà visto?

"Il talento di questo ragazzo è indiscutibile. Ho visto giocatori andare in Nazionale che neanche gli allacciano le scarpe. Poi le scelte di Spalletti le spiegherà lui, ma visto che manca un po' di qualità lì davanti forse...".